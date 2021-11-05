Український дзюдоїст завоював "бронзу" на турнірі в Баку
Фото: український дзюдоїст Євген Гончарко (facebook.com/olympicua)
У столиці Азербайджану Баку пройшов турнір серії Grand Slam. 18-річний український дзюдоїст Євген Гончарко посів третє місце у ваговій категорії до 66 кілограмів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України.
"Вітаємо 18 - річного українського дзюдоїста Євгена Гончарко з першою в кар'єрі нагородою турніру серії Grand Slam в Баку", - йдеться в повідомленні.
Перше місце в цій ваговій категорії зайняв дзюдоїст з Азербайджану Орхан Сафаров. Другу - спортсмен з Молдови Денис В'єру.
Третє місце Гончарко поділив з японським дзюдоїстом Ріомою Танакі.