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Український дзюдоїст завоював "бронзу" на турнірі в Баку

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Баку, П'ятниця 05 листопада 2021 20:45
Український дзюдоїст завоював "бронзу" на турнірі в Баку Фото: український дзюдоїст Євген Гончарко (facebook.com/olympicua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Азербайджану Баку пройшов турнір серії Grand Slam. 18-річний український дзюдоїст Євген Гончарко посів третє місце у ваговій категорії до 66 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України.

"Вітаємо 18 - річного українського дзюдоїста Євгена Гончарко з першою в кар'єрі нагородою турніру серії Grand Slam в Баку", - йдеться в повідомленні.

Перше місце в цій ваговій категорії зайняв дзюдоїст з Азербайджану Орхан Сафаров. Другу - спортсмен з Молдови Денис В'єру.

Третє місце Гончарко поділив з японським дзюдоїстом Ріомою Танакі.

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