Український боксер Постол вийшов на перше місце у рейтингу WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) оновив рейтинги у всіх вагових категоріях. Згідно з інформацією на офіційному сайті організації, список боксерів у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) очолив екс-чемпіон світу українець Віктор Постол, який піднявся з другої позиції.

На початку наступного року Постол битиметься з володарем титулу Хосе Карлосом Раміресом.

Дебютант суперважкого дивізіону Олександр Усик піднявся з п'ятої позиції на четверту, обійшовши росіянина Олександра Повєткіна, який і зовсім вилетів з топ-5. Чемпіонським поясом в цій вазі володіє американець Деонтей Уайлдер.

Український напівсередньоваговик Сергій Богачук, який недавно заволодів вакантним регіональним титулом WBC, вперше увійшов в топ-15 рейтингу, де зайняв 14 позицію. Сергій Дерев'янченко у середній вазі (до 72,6 кг) перебуває на третій сходинці у рейтингу. Василь Ломаченко володіє статусом "франчайзингового" чемпіона WBC.

Ще один українець - Олександр Гвоздик у напівважкій категорії опустився на другу позицію, оскільки втратив чемпіонський пояс у бою з росіянином Артуром Бетербієвим.