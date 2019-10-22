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WBC вручила тренеру Ломаченка спеціальний пояс

Новини » Спорт    22.10.2019 - 10:11
WBC вручила тренеру Ломаченка спеціальний пояс
Фото: церемонія нагородження (wbcboxing.com)

Він отримав цю нагороду за внесок розвиток боксу

Всесвітня боксерська рада (WBC) на 57 конгресі, який проходив в мексиканському Канкуні, нагородила українського тренера Анатолія Ломаченка спеціальним поясом за внесок розвиток боксу. Про це повідомляється на сайті організації.

Нагороду фахівець отримав з рук чемпіона світу WBA, WBO, WBC, свого сина Василя Ломаченка, а також свого вихованця Олександра Усика.

Варто зазначити, що у лютому наступного року на Міланському кінофестивалі спортивних фільмів буде представлений документальний фільм під назвою "Папаченко", який присвячений Анатолію Ломаченку.

Раніше Усик і Ломаченко в Філадельфії відвідали об'єднавчий бій Олександра Гвоздика, який зазнав першої поразки і втратив титул WBC.

Сам Усик 12 жовтня провів свій перший поєдинок в суперважкому дивізіоні, здолавши технічним нокаутом американця Чазза Уізерспуна. Олександр став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким на даний момент володіє Енді Руїс.

Ломаченко попередній бій провів 31 серпня, перемігши рішенням суддів британця Люка Кемпбелла. Василь додав до своїх поясів WBA і WBO титул за версією WBC.

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