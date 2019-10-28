Непереможний український боксер Богачук завоював титул WBC Continental

Фото: Сергій Богачук (twitter.com/SBohachuk)

Українець здобув 16 поспіль перемогу нокаутом

Український напівсередньоваговик Сергій Богачук нокаутував в 4 раунді американця Тайрона Брансон і заволодів вакантним регіональним титулом WBC Continental Americas Championship. Про це повідомляє The Ring.

Бій за правилами десяти раундів пройшов в ніч з 27 на 28 жовтня і став головною подією вечора боксу на арені The Avalon в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

Таким чином, 24-річний Богачук провів на професійному рингу вже 16 боїв, у всіх вигравав нокаутом. 34-річний Брансон зазнав восьмої поразки при 28 перемогах (25 нокаутом) і двох нічиїх.

Спасибо за поддержку, друзья! Thanks my fans! — Serhii Bohachuk (@SBohachuk) October 28, 2019

У профі Богачук дебютував на початку 2017 року. Бій з Брансоном став для українця першим титульним в кар'єрі.

Нагадаємо, український боксер Денис Беринчик захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO International) в легкій вазі, здолавши в бою мексиканця Патріціо Лопеса Морено.