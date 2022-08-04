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Український боксер готується до дебюту в США з сином легенди

Фото: Федір Черкашин невдовзі вийде на американський ринг (Facebook/Fiodor Cherkashyn)
Автор: Антон Федорців

Середньоваговик Федір Черкашин поділився подробицями підготовки до першого бою на американській землі. Його спаринг-партнером став син Евандера Холіфілда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram українсько-польського боксера.

26-річний непереможний боксер (19 перемог, 12 – нокаутом) готується до дебюту з Еваном Холіфілдом. Спільна з сином легенди підготовка дозволила українцю з польським корінням познайомитися із колишнім абсолютним чемпіоном світу.

"Легендарний чемпіон світу спостерігав за нашим спарингом, після цього ми обмінялися кількома словами й він погодився на спільну фотку. Я знаю, що через бій сина він буде присутній на цьому вечері боксу", – розповів Черкашин.

Уродженець Харкова, який переїхав до Варшави, битиметься у Флориді 20 серпня. Його суперником стане американець Гілберт Венегас-молодший (11 перемог за однієї поразки, 7 – нокаутом). Цей бій увійшов до андеркарду поєдинку Бронер – Фігероа.

Раніше організатори показали нове промо бою-реваншу Усик – Джошуа. До відео потрапили кадри з першого бою українця і британця, офіційних заходів за участі боксерів та тренувальні моменти перед реваншем.

До слова, напередодні зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

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