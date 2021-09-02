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Український боєць отримав поранення з початку доби на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 1 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ООС отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

Крім того, український військовослужбовець отримав осколкове поранення в результаті обстрілу з боку російських найманців неподалік Золоте-3 на Донбасі з початку поточної доби.

Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

Станом на 7:00 ранку, 2 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У середу в напрямку Золотого-4 російські найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Причепилівки та Невельського противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, днем раніше бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

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