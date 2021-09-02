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Украинский боец получил ранение с начала суток на Донбассе

Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил осколочное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Кроме того, украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела со стороны российских наемников неподалеку Золотое-3 на Донбассе с начала текущих суток.

После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 2 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В среду в направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.

Напомним, днем ранее боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

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