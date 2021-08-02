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Український бізнес зберіг оптимістичний настрій: що стало причиною

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 14:38
Український бізнес зберіг оптимістичний настрій: що стало причиною Фото: бізнес зберігає позитивні оцінки розвитку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес у липні 2021 року зберіг оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) перебував вище нейтрального рівня та становив 50,8 п. проти 51,6 п. у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Український бізнес зберіг оптимістичний настрій: що стало причиною

"Пожвавлення інвестиційної діяльності, зростання споживчого попиту, сприятлива зовнішня кон’юнктура, а також пом’якшення карантинних обмежень і прискорення темпів вакцинації позитивно впливали на очікування підприємств усіх секторів економіки", - йдеться в огляді.

Український бізнес зберіг оптимістичний настрій: що стало причиною

За даними НБУ, підприємства будівництва другий місяць поспіль найоптимістичніше оцінюють результати своєї діяльності на тлі сезонного пожвавлення діяльності з будівництва доріг і автострад, а також збільшення інвестиційного попиту на житлові та нежитлові будівлі.

Торгівля - єдиний сектор, респонденти якого все ще без оптимізму оцінюють перспективи своєї діяльності. Водночас завдяки оптимістичним оцінкам щодо товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу секторальний індекс підприємств торгівлі впритул наблизився до нейтрального рівня, йдеться в огляді.

Збільшення чисельності працівників очікують лише підприємства будівництва та сфери послуг, натомість респонденти промисловості та торгівлі продовжують демонструвати песимізм у цьому питанні, зазначають в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 23 липня 2021 року. В опитуванні взяли участь 313 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".

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