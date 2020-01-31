В Україні збільшили мінімальні виплати по безробіттю

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Мінімальні виплати для тих, хто втратив роботу, складатимуть 1800 гривень

Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ухвалило рішення про підвищення з 1 березня 2020 року мінімального розміру допомоги по безробіттю. Про це повідомляє прес-служба фонду.

За даними прес-служби, для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн до 1 800 грн. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн.

Крім того, правління Фонду на випадок безробіття схвалило проект бюджету фонду на 2020 рік з доходами 15,8 млрд грн та видатками 15,6 млрд грн. На реалізацію активних програм сприяння зайнятості передбачено спрямувати 1,2 млрд грн, торік ці витрати становили 734 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, максимальна допомога по безробіттю збільшилася з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн на місяць. У той же час розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишився без змін - від 610 до 1630 грн.

Нагадаємо, у грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисяч безробітних, що на 49,3 тисяч більше, ніж у листопаді 2019 року (259,3 тисяч).