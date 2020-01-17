Український бізнес дав прогноз курсу долара на рік

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Менеджери підприємств закладають курс на рівні урядового прогнозу

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,43 грн/долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2019 року.

Таким чином, у порівнянні з попередніми кварталами девальваційні очікування бізнесу покращилися. У I кварталі 2019 року керівники підприємств чекали курс на рівні 29,32 грн/долар, в II кварталі - на рівні 28,82 грн/долар, в III кварталі - 27,96 грн/долар.

bank.gov.ua

Істотно зросла частка респондентів, що очікує, що обмінний курс в наступні 12 місяців не перевищить 27,00 грн/долар - до 44,1% (у III кварталі 2019 року - 32,3%). Крім того, 18,3% респондентів вважають, що обмінний курс не перевищить 26,00 грн/долар.

bank.gov.ua

Чергове опитування НБУ було проведено з 4 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року серед керівників 697 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами та напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує переглянути макропрогноз на 2020 рік, в якому курс гривні до долара зафіксований на рівні 27 грн/долар. Мінекономіки прогнозує, що курс буде більш міцним.

Відзначимо, в III кварталі 2019 року керівники українських підприємств чекали середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,96 грн/долар.