Украинский бизнес дал прогноз курса доллара на год

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Менеджеры предприятий закладывают курс на уровне правительственного прогноза

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,43 грн/доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2019 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса улучшились. В I квартале 2019 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,32 грн/доллар, во II квартале - на уровне 28,82 грн/доллар, в III квартале - 27,96 грн/доллар.

bank.gov.ua

Существенно возросла доля респондентов, ожидающий, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 27,00 грн/доллар - до 44,1% (в III квартале 2019 года - 32,3%). Кроме того, 18,3% респондентов считают, что обменный курс не превысит 26,00 грн/доллар.

bank.gov.ua

Очередной опрос НБУ был проведен з 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год, в котором курс гривны к доллару сейчас зафиксирован на уровне 27 грн/доллар. Минэкономики прогнозирует, что курс будет более крепким.

Отметим, в III квартале 2019 года руководители украинских предприятий ожидали среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,96 грн/доллар.