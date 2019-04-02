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Чемпіон світу з біатлону визнаний кращим спортсменом березня в Україні

Новини » Спорт    02.04.2019 - 12:12
Чемпіон світу з біатлону визнаний кращим спортсменом березня в Україні
Фото: Дмитро Підручний (twitter.com/OlympicUA)

Підручний вперше отримав визнання НОК України

Національний олімпійський комітет України визнав чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного найкращим спортсменом першого весняного місяця. Про це повідомляє прес-служба НОК.

Визнання Олімпійського комітету спортсмен отримав завдяки досягненню на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді. В гонці переслідування Дмитро вперше в історії України здобув золоту медаль світової першості серед чоловіків.

Відзначимо, для Дмитра це перше визнання НОК.

Крім того, старшого тренера чоловічої збірної України з біатлону Юрая Санітру названо найкращим тренером березня.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з біатлону збільшила квоту на наступний сезон.

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