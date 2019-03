Українець Підручний став чемпіоном світу з біатлону

Підручний став першим українським біатлоністом-чоловіком, що виграв Чемпіонат світу

Український біатлоніст Дмитро Підручний на Чемпіонаті світу з Біатлону в Естерсунді в неділю, 10 березня, виграв "Золото" у гонці переслідування на 15 кілометрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biathlon.

За підсумками спринтерської гонки Підручний стартував четвертим з 17-секундним відставанням від чемпіона Йоганнеса Бьо. Після першої стрільби український біатлоніст допустив два промахи, а на друге коло входив сьомим з 1 хвилиною та 14-ма секундами відставання від лідера Бьо.

Надалі відбувалось поступове підіймання в гору, де після чисто проведеної лежки українець став сьомим та поступився лідеру хвилиною й 3 секундами.

Третя стрільба була чистою. На передостанньому колі Підручний вирушив з 50-ма секундами відставання від лідера.

На кінцевій стрільбі лідер Йоганнес Бьо допустив три промахи й поки відправився на штрафні кола, український біатлоніст відстрілявся чисто. Інші суперники також мали промахи, тому на фінальне коло Підручний відірвався з 15-ма секундами переваги над Бьо й зміг дістати перемогу.

Rarely has a in the last shooting been as valuable as today -- and it's what earned Dmytro Pidruchnyi the gold medal!



