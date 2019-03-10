ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українець Підручний став чемпіоном світу з біатлону

Новини » Спорт    10.03.2019 - 18:35
Українець Підручний став чемпіоном світу з біатлону
Фото: Дмитро Підручний (biathlon.com.ua)

Підручний став першим українським біатлоністом-чоловіком, що виграв Чемпіонат світу

Український біатлоніст Дмитро Підручний на Чемпіонаті світу з Біатлону в Естерсунді в неділю, 10 березня, виграв "Золото" у гонці переслідування на 15 кілометрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biathlon.

За підсумками спринтерської гонки Підручний стартував четвертим з 17-секундним відставанням від чемпіона Йоганнеса Бьо. Після першої стрільби український біатлоніст допустив два промахи, а на друге коло входив сьомим з 1 хвилиною та 14-ма секундами відставання від лідера Бьо.

Надалі відбувалось поступове підіймання в гору, де після чисто проведеної лежки українець став сьомим та поступився лідеру хвилиною й 3 секундами.

Третя стрільба була чистою. На передостанньому колі Підручний вирушив з 50-ма секундами відставання від лідера. 

На кінцевій стрільбі лідер Йоганнес Бьо допустив три промахи й поки відправився на штрафні кола, український біатлоніст відстрілявся чисто. Інші суперники також мали промахи, тому на фінальне коло Підручний відірвався з 15-ма секундами переваги над Бьо й зміг дістати перемогу.

 

 

Нагадаємо, українські біатлоністи в естафеті показали кращий результат у сезоні. Команду України представили Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Дмитро Підручний.

Результат лідера Кубка світу з біатлону в гонці анульований Капітан збірної України з біатлону достроково завершила сезон
Новини України чемпионат мираБиатлон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся