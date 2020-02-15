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Український біатлоніст увійшов в топ-10 спринту на ЧС з біатлону

Новини » Спорт     15.02.2020 - 22:24
Український біатлоніст увійшов в топ-10 спринту на ЧС з біатлону
Фото: Дмитро Підручний (biathlon.com.ua)

Український біатлоніст Дмитро Підручний увійшов в топ-10 спринту

В італійському Антхольці відбулася третя гонка чемпіонату світу з біатлону - чоловічий спринт. Український біатлоніст Дмитро Підручний увійшов в топ-10 спринту на ЧС з біатлону, повідомляється на сайті biathlon.com.ua.

Україну представляли Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Кращий результат показав Підручний, який після першого вогневого рубежу претендував на місце в топ-3, але на другому рубежі допустив один промах, а також впав, виїжджаючи на трасу. У підсумку українець став лише десятим. У топ-50 також увійшли Прима і Семенов.

Результати гонки: 1. Олександр Логінов (Росія) - 22.48,1 (0) 2. Кентен Фійон-Майї (Франція) - 6,5 (1) 3. Мартен Фуркад (Франція) - 19,5 (0) 10. Дмитро Підручний (Україна) - 56,4 (1) 25. Артем Прима (Україна) - 1.26,4 (1) 42. Сергій Семенов (Україна) - 2.00,4 (2) 60. Антон Дудченко (Україна) - 2.39,5 (1) 67. Богдан Цимбал (Україна) - 2.49, 1 (1).

Нагадаємо, біатлоністи збірної України були близькі до завоювання медалі у стартовій гонці чемпіонату світу з біатлону, який проходить в італійському Антхольц-Антерсельві.

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