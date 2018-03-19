Український активіст Володимир Балух оголосив голодування

Володимир Балух протестує проти вироку, який йому винесли 16 січня 2018 р., наразі вирок набув чинності. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Як повідомляється, що згідно з рішенням суду, Балух повинен провести в колонії-поселенні 3 роки і 5 місяців.

Сьогодні, 19 березня 2018 року, українці повинні перевести в одиночну камеру СІЗО, в якій він буде перебувати в період голодування.

Також сьогодні, в "Роздольненському районному суді" на 15 годин за місцевим часом призначено засідання, на якому "суддя" Тетяна Пиркало буде обирати Володимиру Балуху запобіжний захід вже в рамках іншої справи, порушеної проти нього за ч. ст 2. 321 КК РФ, відкритого під час утримання під вартою активіста (Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства).

Це кримінальну справу завели в серпні 2017 року після того, як Балух і його адвокат подали скаргу на незаконні дії начальника Роздольненського ІТТ Валерія Ткаченко. У відповідь Ткаченко подав зустрічну скаргу на Балуха. За заявою Ткаченко Слідчий комітет РФ 22 серпня 2017 року порушив кримінальну справу проти активіста.

За версією слідства, Володимир Балух 11 серпня 2017 року під час ранкового огляду камер ІТТ в коридорі вдарив ліктем в живіт капітана Валерія Ткаченко, після чого політв'язень зайшов у камеру №2, взяв флакон миючого засобу і знову вдарив начальника ІТТ по правій руці.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 16 січня 2018 року українського активіста Володимира Балуха "Роздольненський районний суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

"Верховний суд" Криму 4 березня 2018 року змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі до 3-х років і 5 місяців.

Балуха звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Українець свою провину не визнав.

Грубі порушення фундаментальних прав людини і процесуальних норм де-факто діє в Криму російського законодавства, а також необґрунтовані рішення про продовження терміну утримання під вартою говорять про фабрикації кримінальної справи проти українського активіста Володимира Балуха з політичних мотивів.

Пізніше, 14 березня, суд у окупованому Криму, змінив вирок українському активісту. Зокрема, виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів.