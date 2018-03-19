Украинский активист Владимир Балух объявил голодовку

Владимир Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 г., в данный момент приговор вступил в силу. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. Как сообщается, что согласно решению суда, Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев.

Сегодня, 19 марта 2018 года, украинца должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодовки.

Также сегодня, в "Раздольненском районном суде" на 15 часов по местному времени назначено заседание, на котором "судья" Татьяна Пыркало будет избирать Владимиру Балуху меру пресечения уже в рамках другого дела, возбужденного против него по ч. 2 ст. 321 УК РФ, открытого во время содержания активиста под стражей (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Это уголовное дело завели в августе 2017 года после того, как Балух и его адвокат подали жалобу на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко. В ответ Ткаченко подал встречную жалобу на Балуха. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против активиста.

По версии следствия, Владимир Балух 11 августа 2017 года во время утреннего осмотра камер ИВС в коридоре ударил локтем в живот капитана Валерия Ткаченко, после чего политузник зашел в камеру №2, взял флакон моющего средства и снова ударил начальника ИВС по правой руке.

Напомним, как сообщалось ранее, 16 января 2018 года украинского активиста Владимира Балуха "Раздольненский районный суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

"Верховный суд" Крыма 4 марта 2018 года изменил в части наказания приговор и снизил срок лишения свободы до 3-х лет и 5 месяцев.

Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.

Грубые нарушения фундаментальных прав человека и процессуальных норм де-факто действующего в Крыму российского законодательства, а также необоснованные решения о продлении срока содержания под стражей говорят о фабрикации уголовного дела против украинского активиста Владимира Балуха по политическим мотивам.

Позже, 14 марта, суд в оккупированном Крыму, изменил приговор украинскому активисту. В частности, исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов.