Фото: Україна отримала від Латвії чотири гелікоптери (twitter.com/Pabriks)

Латвія передала Повітряним силам ЗСУ чотири гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса.

"Повітряні сили України щойно отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку ЗСУ", - написав він. Пабрікс наголосив, що підтримка України західними країнами не повинна припинятися, поки наша держава не звільнить усю свою територію від російських загарбників.