США готують до відправлення в Україну гелікоптери Мі-17
США готуються передати Україні гвинтокрили Мі-17. Вертольоти вже завантажують на одній із баз Повітряних сил США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки", - написав Єрмак.
Зазначимо, що Мі-17 є багатоцільовими військово-транспортними вертольотами, які можуть використовуватися для десантування, а також виконання бойових та спеціальних завдань. Цей вертоліт є один із наймасовіших в історії авіації.
Раніше ми повідомляли, що США надасть Україні новий пакет військової допомоги, він включатиме гелікоптери Мі-17, ракети Javelin та реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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