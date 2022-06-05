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США готують до відправлення в Україну гелікоптери Мі-17

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Неділя 05 червня 2022 15:13
США готують до відправлення в Україну гелікоптери Мі-17 Фото: в США готують до відправки в Україну вертольоти Мі-17 (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Юрченко

США готуються передати Україні гвинтокрили Мі-17. Вертольоти вже завантажують на одній із баз Повітряних сил США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. Гарні пташки", - написав Єрмак.

Зазначимо, що Мі-17 є багатоцільовими військово-транспортними вертольотами, які можуть використовуватися для десантування, а також виконання бойових та спеціальних завдань. Цей вертоліт є один із наймасовіших в історії авіації.

Раніше ми повідомляли, що США надасть Україні новий пакет військової допомоги, він включатиме гелікоптери Мі-17, ракети Javelin та реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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