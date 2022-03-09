Українським водіям віком від 18 до 60 років спростили виїзд за кордон
Кабінет міністрів України спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років. Але для цього потрібен спеціальний дозвіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
Повідомляється, що для налагодження міжнародної логістики спростили перетин державного кордону водіями віком від 18 до 60 років. Рішення стосується водіїв вантажівок і ж/д транспорту.
Йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють:
- міжнародні вантажні перевезення;
- перевезення для потреб Збройних сил України;
- перевезення медичних вантажів;
- вантажів гуманітарної допомоги.
Для отримання дозволу рішення перевізник повинен звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури України або в обласну, Київську міську військову адміністрацію.
Інформацію про бронювання водіїв будуть направляти в Адміністрацію Державної прикордонної служби. Перевізники з ліцензією на міжнародні вантажні перевезення можуть подати повідомлення як у письмовому вигляді, так і в електронному вигляді з використанням електронного Кабінету перевізника Системи "ШЛЯХ".
Міністерство інфраструктури обіцяє оформляти в необхідні документи протягом двох годин. Відповідальність за повернення водія на територію України лежить на перевізнику.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники почали затримувати і вилучати російське майно при спробі перетнути кордон.
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