Прикордонники затримують і вилучають російське майно, передаючи на потреби ЗСУ
Українські прикордонники (ДПСУ) у співпраці з ДБР активно працюють над тим, аби затримувати та вилучати російське майно при спробі перетнути кордон.
Про здобутки протягом останньої доби розповіли в Telegram ДПСУ.
Протягом останньої доби було вилучено:
- зупинено 2 спроби незаконного переміщення товарів під виглядом гуманітарної допомоги та ввезення комерційних товарів на митну територію України;
- у пунктах пропуску західного кордону забезпечено вилучення 24 вантажівок для потреб оборони держави (автозапчастини, будматеріали, харчові продукти, електронне обладнання);
- на митному пункті "Доманово" виявлено 13 вантажівок, які підозрюють у незаконному перевезенні вантажів в умовах воєнного стану;
"Українській армії передано: значні партії продуктів харчування, медпрепаратів та лікарських засобів, палива, автозапчастин, більш ніж 20 вантажівок, понад 65 тисяч пар взуття, набої до стрілецької зброї, інше майно та обладнання військового призначення, що необхідне нашим військовим", - говориться в повідомленні.
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