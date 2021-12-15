Українським прикордонникам дозволили застосовувати зброю. Закон набув чинності

"Вдосконалений порядок був прийнятий Верховною Радою України 18 листопада цього року і підписаний президентом України. Сьогодні закон № 1897-IX офіційно опублікований в газеті "Голос України". Документом внесено ґрунтовні зміни щодо деяких правових засад реалізації прикордонниками їх функцій з охорони та оборони державного кордону, забезпечення в межах компетенції безпеки та правопорядку в прикордонних та районах на кордоні з тимчасово окупованими територіями України", - йдеться в повідомленні.

Візуальний огляд

Зокрема, закон дає прикордонникам право здійснювати візуальний огляд осіб, речей, транспортних засобів та проводити особистий огляд затриманих. Також вони можуть оглядати і, в разі необхідності, вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдавати шкоди життю або здоров'ю людей.

Прикордонники також зможуть для захисту і охорони держкордону використовувати і застосовувати засоби візуального і технічного спостереження і фіксації, технічні засоби прикордонного контролю, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інженерні боєприпаси, споруди і загородження.

Використання спецзасобів

Прикордонники відтепер зможуть припиняти протиправні дії при блокуванні пунктів пропуску через державний кордон, контрольних пунктів в'їзду-виїзду, військових містечок, підрозділів та органів управління Держприкордонслужби.

Закон дозволяє їм використовувати наручники, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної і дратівної дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу.

Використання зброї

Для примусового відкриття приміщень або усунення перешкод для затримання особи, яка не виконує законних вимог військовослужбовця, звільнення заручника, прикордонники зможуть використовувати гранати, боєприпаси та малогабаритні вибухові пристрої.

Законопроект також дозволяє використовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби у разі загрози їхньому життю або здоров'ю, захисту людей від нападу, звільнення заручників або незаконно позбавлених волі осіб.

Працівники прикордонної служби зможуть використовувати вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людини, примусового припинення польоту безпілотного літального апарату, що здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Держприкордонслужби, а також щоб не допустити спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою і запобігти угон повітряного судна.