Украинским пограничникам разрешили применять оружие. Закон вступил в силу

"Усовершенствованный порядок был принят Верховной Радой Украины 18 ноября этого года и подписан президентом Украины. Сегодня закон №1897-IX официально опубликован в газете "Голос Украины". Документом внесены основательные изменения по некоторым правовым устоям реализации пограничниками их функций по охране и обороне государственной границы, обеспечению в пределах компетенции безопасности и правопорядка в приграничных и районах на границе с временно оккупированными территориями Украины", - говорится в сообщении.

Визуальный осмотр

В частности, закон дает пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и проводить личный осмотр задержанных. Также они могут осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинять вред жизни или здоровью людей.

Пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации, технические средства пограничного контроля, светотехнические и сигнализационные средства, инженерные боеприпасы, постройки и заграждения.

Использование спецсредств

Пограничники отныне смогут прекращать противоправные действия при блокировании пунктов пропуска через государственную границу, контрольных пунктов въезда-выезда, военных городков, подразделений и органов управления Госпогранслужбы.

Закон позволяет им использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

Использование оружия

Для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего, освобождения заложника, пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

Законопроект также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц. Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты, а также для задержания, пытающегося сбежать лица, совершавшего тяжкое преступление.

Работники погранслужбы смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека, принудительного прекращения полета беспилотного летательного аппарата, совершающего полет в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения Госпогранслужбы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.