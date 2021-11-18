Українським прикордонникам дозволили застосовувати зброю та бойову техніку
Фото: українським прикордонникам дозволили застосовувати зброю та бойову техніку (facebook.com/DPSUkraine)
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5232 про Державну прикордонну службу України. За відповідне рішення проголосували 271 народний депутат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Закон надає повноваження працівникам Державної прикордонної служби застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у порядку і випадках, передбачених ЗУ "Про Національну поліцію" та військовими статутами ЗСУ (таких, як загроза життю чи здоров'ю співробітника, захисту людей від нападу, звільнення заручників чи незаконно позбавлених волі осіб тощо).
Крім того, законом військовослужбовцям, а також працівникам ДПСУ:
- дозволяють здійснювати візуальний огляд осіб, речей та транспортних засобів (поверхнева перевірка), а так само особистий огляд затриманих та оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю чи здоров’ю людей;
- встановлюються умови та межі, вид та інтенсивність застосування заходів примусу з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення;
- визначаються особливості застосування того чи іншого заходу чи засобу примусу.