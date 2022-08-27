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В українських зерносховищах не вистачає місця для нового врожаю, - ООН

Фото: в українських зерносховищах не вистачає місця для нового врожаю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україні потрібно продати кілька мільйонів тонн продовольства, що зберігається в зерносховищах, щоб звільнити місце для наступного врожаю.

Про це заявив постійний координатор ООН у спеціальному координаційному центрі в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

За його словами, з моменту підписання Угоди про розблокування українських портів для торгівлі продовольством з чорноморських портів вирушило на експорт більше мільйона тонн зерна.

"За допомогою Чорноморської зернової ініціативи вдалося звільнити якесь місце, але необхідно експортувати набагато більше зерна, щоб звільнити місце для наступного врожаю", - сказав він.

Раніше ми писали, що Всесвітня продовольча програма ООН відновить закупівлі української пшениці для своїх гуманітарних операцій у регіонах світу, що зіткнулися з голодом, в тому числі Ефіопії та Ємену.

Також стало відомо, що 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про запуск "зернового коридору" з України. 1 серпня з Одеського порту вийшло перше судно з українським продовольством.

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