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Украинских врачей начнут тестировать на COVID-19 каждые пять дней

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 17:07
Украинских врачей начнут тестировать на COVID-19 каждые пять дней
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Около 20% зараженных в Украине - медики

В связи с ситуацией с коронавирусом в Украине врачей начнут тестировать каждые пять дней. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в ближайшее время появится приказ об изменении алгоритма тестирования.

"Наших врачей, которые работают с коронавирусной болезнью, мы будем тестировать каждого раз в 5 дней. 20% больных медицинских работников - это слишком много", - отметил Степанов.

Отметим, в правительстве одним из главных заданий до выхода Украины из карантина называют увеличение количества тестирований на коронавирус, а также повышение уровня обеспеченности медицинских учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заразились коронавирусом более 1200 медиков.

Отметим, по состоянию на 23 апреля, общее число умерших от COVID-19 достигло 187, суточный прирост составил 13 человек. Среди умерших преобладают пациенты в возрасте от 50 лет (85%). При этом резкий рост новых случаев инфицирования связан с нарушением карантинного режима во время празднования Вербного воскресения и Пасхи.

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