В українських школах замінили атестат про середню освіту

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Відтепер після закінчення школи учні отримуватимуть свідоцтва

В українських школах атестат про отримання середньої базової/повної освіти замінили на свідоцтво. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України (МОН).

Українські школярі відтепер отримуватимуть після 4-го класу - свідоцтво про здобуття початкової освіти; після 9-го - свідоцтво про здобуття базової середньої освіти; а після завершення школи в 11-му (12) класі - свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Відповідну постанову було прийнято під час засідання уряду сьогодні, 6 березня 2019 року.

Зазначається, щоб усі ці документи були доступні для осіб з порушеннями зору, їх почнуть виготовляти з використанням шрифту Брайля.

"Ще з радянських часів ми маємо атестат про повну загальну середню освіту, такого ж зразка документ діє в РФ, але в усіх цивілізованих країнах світу ця практика не поширена. Також документи мають бути доступними. У нас щороку зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами у школах. Отримуючи свій документ про освіту, вони мають право розуміти, що там написано. Відтепер така можливість з’явиться", – пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

РБК-Україна писало, що томос про автокефалію та історію створення ПЦУ включать у шкільні підручники, а учні старших класів вже у квітні-травні почнуть вивчати процес становлення єдиної помісної православної церкви в Україні.

Раніше повідомлялося, що на участь у пробному тестуванні, станом на 25 січня 2019 року, подано майже 280 тис. заявок.