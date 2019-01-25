На участь у пробному ЗНО подано 280 тис. заявок

Ілюстративне фото (УНІАН)

Реєстрація триватиме до 31 січня

На участь у пробному тестуванні, станом на 25 січня 2019 року, подано майже 280 тис. заявок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.

Як зазаначається, найчастіше учасники обирають пробне оцінювання з української мови і літератури - 146,8 тис. заявок, математики - 44,6 тис., історії України - 35,5 тис., англійської мови - 33,1 тис. заявок.

Найбільше охочих скласти пробне ЗНО виявилось на Харківській (9,2 тис.), Дніпропетровській (8,4 тис.), Львівській (7,7 тис.), Одеській областях (7,4 тис.) та у Києві (6,5 тис.).

Більшість майбутніх учасників (66,2 тис.) виявили бажання складати тестування з двох предметів.

У МОН нагадують, що усі охочі скласти пробне ЗНО можуть подати заявку на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти до 31 січня.

Пробне ЗНО відбудеться з таких предметів:

16 березня – з української мови і літератури;

23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Нагадаємо, реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) стартувала 8 січня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що ЗНО в Україні пройде з 20 травня по 12 липня. Випускникам старшої школи здані тести будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації.