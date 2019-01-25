На участь у пробному ЗНО подано 280 тис. заявок

Реєстрація триватиме до 31 січня
На участь у пробному тестуванні, станом на 25 січня 2019 року, подано майже 280 тис. заявок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.
Як зазаначається, найчастіше учасники обирають пробне оцінювання з української мови і літератури - 146,8 тис. заявок, математики - 44,6 тис., історії України - 35,5 тис., англійської мови - 33,1 тис. заявок.
Найбільше охочих скласти пробне ЗНО виявилось на Харківській (9,2 тис.), Дніпропетровській (8,4 тис.), Львівській (7,7 тис.), Одеській областях (7,4 тис.) та у Києві (6,5 тис.).
Більшість майбутніх учасників (66,2 тис.) виявили бажання складати тестування з двох предметів.
У МОН нагадують, що усі охочі скласти пробне ЗНО можуть подати заявку на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти до 31 січня.
Пробне ЗНО відбудеться з таких предметів:
Нагадаємо, реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) стартувала 8 січня 2019 року.
Раніше повідомлялося, що ЗНО в Україні пройде з 20 травня по 12 липня. Випускникам старшої школи здані тести будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації.