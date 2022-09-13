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З українських портів "зерновим коридором" вирушив ще один караван із зерном

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Одеська область, Вівторок 13 вересня 2022 11:56
З українських портів "зерновим коридором" вирушив ще один караван із зерном Фото: з українських портів вийшло ще сім суховантажів із зерном (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 13 вересня, з українських портів вийшли ще сім суховантажів з продовольством, які вирушили "зерновим коридором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"В рамках відвантаження зерн сьогодні вранці з українських портів відбуло ще 7 суден із зерном", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня з одеських портів не зміг вийти черговий караван суховантажів з українською агропромисловою продукцією через негоду.

Крім того, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор". 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Завдяки цьому ціни на пшеницю знизилися.

Додамо, що через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 млн тонн зерна та інших продуктів харчування.

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