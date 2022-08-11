Окупанти вдарили по портовій інфраструктурі Миколаївської області: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного компандування "Південь".

"Скутий нашими діями по просуванню по суші, ворог авіаційними ударами тероризує звільнені населені пункти і наші позиції, продовжує обстріли реактивними системами залпового вогню і важкою артилерією населені пункти в тилових районах. "Смерчем" атакована портова інфраструктура Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що судно, яке сьогодні мало вийти з порту Чорноморська для відвантаження українського зерна, не змогло вийти в рейс.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.