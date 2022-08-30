В Одеській області відновив роботу ще один морський порт
Морський торговельний порт "Южний", розташований на сході Одеської області, відновив обробку вантажів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook порту "Южний".
Зазначається, що перше з початку російського вторгнення судно прибуло під завантаження соняшникового шроту. 29 серпня Fulmar s був пришвартований. Судно зайшло в рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна і продовольства з українських портів.
"Ця важлива для країни і підприємства подія допомагає бачити позитивні перспективи щодо відновлення вантажних перевезень", - йдеться в повідомленні держпідприємства.
На балкер Fulmar s буде завантажено 9500 тонн шроту. Торговий порт "Южний" тепер також перевалює вантажі українських експортерів для виконання умов "зернової угоди".
Як повідомлялося, 27 серпня у напрямку українських портів на Дунаї (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) через гирло Бистре та Румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тисяч тонн. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.
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