В Одеській області відновив роботу ще один морський порт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook порту "Южний".

Зазначається, що перше з початку російського вторгнення судно прибуло під завантаження соняшникового шроту. 29 серпня Fulmar s був пришвартований. Судно зайшло в рамках реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна і продовольства з українських портів.

"Ця важлива для країни і підприємства подія допомагає бачити позитивні перспективи щодо відновлення вантажних перевезень", - йдеться в повідомленні держпідприємства.

На балкер Fulmar s буде завантажено 9500 тонн шроту. Торговий порт "Южний" тепер також перевалює вантажі українських експортерів для виконання умов "зернової угоди".