В українських портах посилили режим через коронавірус з Китаю

Фото: заходи в портах (www.uspa.gov.ua)

Судна з хворими будуть ставити на карантин

У морських портах України запроваджено комплекс епідеміологічного нагляду та профілактичних заходів з метою недопущення завезення нового коронавірусу 2019-nCoV. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів України.

Як зазначили в прес-службі, порядок дій при контакті з екіпажами та пасажирами суден, які здійснюють міжнародне судноплавство, оформлений у вигляді пам’ятки та доведений до усіх служб та портових операторів:

- посилено протиепідемічний режим в пунктах пропуску, на прохідних портів;

- представники портового співтовариства мають відвідувати всі судна з одноразовими масками, перчатками та бахілами;

- по закінченню роботи потрібно залишати засоби індивідуального захисту на судні. Обов‘язково проінформувати адміністрацію судна, що використані засоби захисту необхідно зберігати в ємностях з небезпечними відходами;

- зняття з суден закордонного плавання побутового сміття на спеціалізований транспорт здійснюється тільки після його попередньої дезінфекційної обробки;

- у випадку, якщо на судні присутні представники Китаю або судно перед цим заходило у порти поблизу Китаю, вільна практика не працює і триває комісія. Лікар санітарно-епідеміологічної станції підіймається першим;

- якщо на судні є хворі, воно ставиться на рейд. Після цього агент відправляє на борт судна катер з лікарем. Після медичного огляду приймається рішення щодо заходу судна у порт та/або його постановки на визначену карантинну стоянку та тимчасового місця ізоляції виявлених хворих;

- аналіз ризиків проводить санітарно-епідеміологічна станція (СЕС) та Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 3 лютого підтверджений 151 випадок зараження і одна смерть від китайського коронавірусу в 23 країнах світу, крім Китаю. Всього ж у світі зафіксовано 17 тис. 288 випадків заражень вірусом 2019-nCoV. З них 361 був смертельний.

Минулого тижня ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. У зв'язку з цим організація закликала непідготовлені до вірусу країни негайно вжити необхідних заходів.