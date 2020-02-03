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В украинских портах усилили режим из-за коронавируса из Китая

Новости » Общество     03.02.2020 - 15:09
В украинских портах усилили режим из-за коронавируса из Китая
Фото: мероприятия в портах (www.uspa.gov.ua)

Суда с больными будут ставить на карантин

В морских портах Украины введен комплекс эпидемиологического надзора и профилактических мероприятий с целью недопущения завоза нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Как отметили в пресс-службе, порядок действий при контакте с экипажами и пассажирами судов, осуществляющих международное судоходство, оформлен в виде памятки и доведен до всех служб и портовых операторов:

  • - усилен противоэпидемический режим в пунктах пропуска, на проходных портов;
  • - представители портового сообщества должны посещать все суда с одноразовыми масками, перчатками и бахилами;
  • - по окончанию работы нужно оставлять средства индивидуальной защиты на судне, Обязательно проинформировать администрацию судна, что использованными средства защиты необходимо хранить в емкостях с опасными отходами;
  • - снятие с судов заграничного плавания бытового мусора на специализированный транспорт осуществляется только после его предварительной дезинфекционной обработки;
  • - в случае, если на судне присутствуют представители Китая или судно перед этим заходило в порты близ Китая, свободная практика не работает и продолжается комиссия. Врач санитарно-эпидемиологической станции поднимается первым;
  • - если на судне есть больные, оно ставится на рейд. После этого агент отправляет на борт судна катер с врачом. После медицинского осмотра принимается решение относительно захода судна в порт и/или его постановки на определенную карантинную стоянку и временном месте изоляции выявленных больных;
  • - анализ рисков проводит санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) и Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродспоживслужба).

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 февраля подтвержден 151 случай заражения и одна смерть от китайского коронавируса в 23 странах мира, кроме Китая. Всего же в мире зафиксировано 17 тыс. 288 случаев заражений вирусом 2019-nCoV. Из них 361 был смертельный.

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.

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