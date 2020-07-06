В українських сховищах накопичили понад 20 млрд кубометрів газу

В українських сховищах накопичили вже понад 20 мільярдів кубометрів газу. Накопичення планують збільшити до початку опалювального сезону.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" в Twitter.

"Очікуємо, що до початку опалювального сезону в українських ПСГ буде 25,5 - 26,5 млрд куб. м", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-квітень поточного року в українські газосховища закачано 2 318 млн куб. м, що на 33% перевищує показники 2019 року. Істотний внесок у заповнення ГТС внесли іноземні трейдери.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон раніше заявив, що українські підземні сховища газу можуть додатково прийняти ще 10 млрд кубометрів.

Також повідомлялося, що у першому півріччі 2020 року обсяги транзиту російського газу через Україну істотно зменшились, "Газпром" скоротив обсяги транзиту майже наполовину.