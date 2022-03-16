Українські захисники за добу знищили більше 10 одиниць повітряної техніки окупантів

Українські захисники за добу знищили 8 одиниць повітряної техніки окупанта. Ще один винищувач та вертоліт збила система ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Крім того ППО сухопутних військ на північному та південному напрямку знищила ще один Су-34 та один вертоліт Ка-52",- заявив

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президента України Володимира Зеленського, Росія знаходиться в розгубленості, оскільки він не очікував такого опору від України.

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