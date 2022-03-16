Українські захисники за добу знищили більше 10 одиниць повітряної техніки окупантів
Українські захисники за добу знищили 8 одиниць повітряної техніки окупанта. Ще один винищувач та вертоліт збила система ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Повітряних Сил ЗСУ.
Згідно з даними командування, за добу українським захисникам вдалося знищити;
- 3 літаки Су-30см;
- 1 літак Су-34;
- 1 невпізнаний літак;
- 2 гелікоптери;
- 1 БпЛА.
"Крім того ППО сухопутних військ на північному та південному напрямку знищила ще один Су-34 та один вертоліт Ка-52",- заявив
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президента України Володимира Зеленського, Росія знаходиться в розгубленості, оскільки він не очікував такого опору від України.
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