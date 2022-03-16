Украинские защитники за сутки уничтожили более 10 единиц воздушной техники оккупантов
Украинские защитники за сутки уничтожили 8 единиц воздушной техники оккупанта. Еще один истребитель и вертолет сбила система ПВО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командование Воздушных Сил ВСУ.
Согласно данным командования, за сутки украинским защитникам удалось уничтожить;
- 3 самолета Су-30см;
- 1 самолет Су-34;
- 1 неопознанный самолет;
- 2 вертолета;
- 1 БпЛА.
"Кроме того ПВО сухопутных войск на северном и южном направлении уничтожила еще один Су-34 и один вертолет Ка-52",- заявил
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия находится в растерянности, поскольку он не ожидал такого сопротивления от Украины.
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