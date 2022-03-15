Вже починають розуміти, що війною нічого не доб'ються, - Зеленський про окупантів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог знаходиться в розгубленості, оскільки він не очікував такого опору з боку українських захисників. Крім того, окупанти почали розуміти, що війною нічого не доб'ються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.
"Вже починають розуміти, що війною нічого не доб'ються. Це знають їхні солдати, це розуміють їхні офіцери. Вони тікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська сьогодні фактично - один з постачальників техніки нашої армії", - заявив Зеленський.
Глава держави також додав, що вони не могли собі уявити таке навіть у страшному сні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням продовжити дію воєнного стану в Україні. Парламент має затвердити відповідний указ глави держави.
Ми також писали, що Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу.
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