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Вже починають розуміти, що війною нічого не доб'ються, - Зеленський про окупантів

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Вівторок 15 березня 2022 01:40
Вже починають розуміти, що війною нічого не доб'ються, - Зеленський про окупантів Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог знаходиться в розгубленості, оскільки він не очікував такого опору з боку українських захисників. Крім того, окупанти почали розуміти, що війною нічого не доб'ються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Вже починають розуміти, що війною нічого не доб'ються. Це знають їхні солдати, це розуміють їхні офіцери. Вони тікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська сьогодні фактично - один з постачальників техніки нашої армії", - заявив Зеленський.

Глава держави також додав, що вони не могли собі уявити таке навіть у страшному сні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням продовжити дію воєнного стану в Україні. Парламент має затвердити відповідний указ глави держави.

Ми також писали, що Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу.

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