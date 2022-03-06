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На Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула

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Коростень, Неділя 06 березня 2022 14:58
На Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула Колаж РБК-Україна: Обстріл Коростеня 6 березня
Автор: Світлана Мащенко

Під час обстрілу Коростеня Житомирської області 6 березня на місто скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула. Якби це сталося, втрат серед мирного населення було б значно більше.

Про це заявив мер Коростеня Володимир Москаленко під час телемарафону.

Чиновник розповів, що обстріл приватного сектору в місті стався близько другої години ночі.

"Ми зараз відселили людей з того мікрорайону, і піротехніки займаються тим, щоб її знешкодити, забрати та вивезти", - сказав він.

За словами мера, якби ця бомба вибухнула поряд з багатоквартирними будинками, то жертв було б набагато більше.

Москаленко розповів, що окупант кидав бомби на приватні забудови, де будинки ще старого Коростеня.

Руйнування, за його словами колосальні. Глибина воронки від бомби - сім метрів завширшки та 10 метрів завглибшки.

Відомо про загиблого літнього чоловіка та 4 травмованих, серед них дитина. Хлопчик, якому 2,7 років, у тяжкому стані, йому відірвало ногу.

Зазначимо, що через обстріли Житомирської області затримується потяг Київ-Рахів, решту пустять в обхід небезпечної ділянки.

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