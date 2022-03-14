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ЗСУ знищили 77 літаків і 90 гелікоптерів російських окупантів

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 13:32
ЗСУ знищили 77 літаків і 90 гелікоптерів російських окупантів Фото: ЗСУ знищили 77 літаків і 90 гелікоптерів російських окупантів
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наші військові знищили 77 літаків окупантів. Також на рахунку ЗСУ вже 90 гелікоптерів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

"На рахунку охоронців українського неба 77 літаків, 90 гелікоптерів противника. Система протиповітряної оборони, про яку говорили як про неіснуючу, кожного дня і ночі рятує тисячі мирних життів", - повідомив Злалужний.

За його словами, станом на ранок 14 березня по нашій території ворогом було нанесено 259 ракетних ударів, випущено 395 крилатих ракет.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти втратили понад 12 тисяч особового складу. При цьому на 19 днів війни ворог втратив понад 2 тисячі одиниць техніки.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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