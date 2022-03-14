ЗСУ знищили 77 літаків і 90 гелікоптерів російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наші військові знищили 77 літаків окупантів. Також на рахунку ЗСУ вже 90 гелікоптерів ворога.

"На рахунку охоронців українського неба 77 літаків, 90 гелікоптерів противника. Система протиповітряної оборони, про яку говорили як про неіснуючу, кожного дня і ночі рятує тисячі мирних життів", - повідомив Злалужний.

За його словами, станом на ранок 14 березня по нашій території ворогом було нанесено 259 ракетних ударів, випущено 395 крилатих ракет.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти втратили понад 12 тисяч особового складу. При цьому на 19 днів війни ворог втратив понад 2 тисячі одиниць техніки.

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