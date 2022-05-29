ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ

Новость на русском →
Україна, Неділя 29 травня 2022 11:58
Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ Фото: ЗСУ ліквідували капітана Олександра Вигуляра (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові знищили ще одного російського командира, який вчиняв злочини на території Україні. Він керував парашутно-десантною ротою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

ЗСУ ліквідували капітана Олександра Вигуляра. Він був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії Росії.

"3 місяці тому під Вязьмой він разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Втім, при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", - йдеться у повідомленні

Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ.Фото: ліквідований російський капітан Олександр Вигуляр (facebook.com/AFUStratCom)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про загибель російського підполковника Олександра Досягаєва.

Всього, за даними Генштабу, українські захисники ліквідували вже 30 150 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Збройні сили України
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу