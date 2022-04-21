Українські ВПС поповнилися 20 літаками через постачання запчастин, - CNN

При цьому чиновник з Пентагону не уточнив, яка держава надала деталі для літаків.

Разом з тим представник американського Міноборони заявив, що Штати та інші країни працювали, "щоб отримати деталі, необхідні для їх польоту".

Так, потік запасних частин дозволив Україні розширити свій парк діючих військових літаків на фоні триваючої війни та нового нападу РФ.

За словами чиновника, зараз у ВПС ЗСУ більше літаків, ніж 3 тижні тому.

Нагадаємо, на початку березня, приблизно через два тижні після повномасштабного вторгнення РФ, представник Міноборони України заявив, що наша країна має 56 винищувачів, що становить близько 80% їх винищувачів з нерухомим крилом.