В Харкові затримали пілота ворожого винищувача, що обстрілював Ізюм та Балаклію
В Харкові в ніч на 7 березня нацгвардійці затримали пілота російського винищувача. Він особисто обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова.
"За посадою ворожий пілот - заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією", - зазначив губернатор.
Затриманий пілот розповів про своїх координаторів, а також про злочинні накази, що виконують російські окупанти.
Наразі затриманого передали поліції. Другого пілота літака ще шукають, він переховується у Харкові.
Раніше ми повідомляли, що 6 березня над Харковом був збитий російський винищувач. Його ліквідували за допомогою зенітно-ракетного комплексу.
Також того ж дня над Чорним морем захисники України збили черговий літак Російської Федерації.
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