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В Харкові затримали пілота ворожого винищувача, що обстрілював Ізюм та Балаклію

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Харків, Понеділок 07 березня 2022 09:23
В Харкові затримали пілота ворожого винищувача, що обстрілював Ізюм та Балаклію Фото: у Харкові затримали ворожого пілота (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Харкові в ніч на 7 березня нацгвардійці затримали пілота російського винищувача. Він особисто обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"За посадою ворожий пілот - заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією", - зазначив губернатор.

Затриманий пілот розповів про своїх координаторів, а також про злочинні накази, що виконують російські окупанти.

Наразі затриманого передали поліції. Другого пілота літака ще шукають, він переховується у Харкові.

Раніше ми повідомляли, що 6 березня над Харковом був збитий російський винищувач. Його ліквідували за допомогою зенітно-ракетного комплексу.

Також того ж дня над Чорним морем захисники України збили черговий літак Російської Федерації.

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