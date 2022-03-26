ЗСУ збили за добу 3 ворожих літаки, вертоліт, 3 безпілотники і 5 крилатих ракет

Українські повітряні сили продовжують збивати російську авіацію. Протягом доби ЗСУ знищили 3 літаки окупантів і щонайменше 5 крилатих ракет, а також завдали удару по ворожому вертольоту і збили 3 безпілотники типу "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ .

Також зазначається, що 25 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по території України на декількох напрямках.

Так, тільки по території Командування Повітряних Сил ЗСУ було випущено 6 крилатих ракет, частина з яких збила наша ППО, а частина - вразила цілі.

"Є певні руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники ДСНС. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих", - розповів спікер командування ЗС ЗСУ Юрій Ігнат.

Він поінформував про втрати окупантів за добу. Так, були знищені три літаки, щонайменше п'ять крилатих ракет рашистів, є дані про збиття в районі проведення ООС трьох БПЛА типу "Орлан-10", а також про поразку ворожого вертольота на стоянці.

"Успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил, яка, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога", - йдеться в повідомленні.