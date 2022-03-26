ЗСУ збили за добу 3 ворожих літаки, вертоліт, 3 безпілотники і 5 крилатих ракет
Українські повітряні сили продовжують збивати російську авіацію. Протягом доби ЗСУ знищили 3 літаки окупантів і щонайменше 5 крилатих ракет, а також завдали удару по ворожому вертольоту і збили 3 безпілотники типу "Орлан-10".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Також зазначається, що 25 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по території України на декількох напрямках.
Так, тільки по території Командування Повітряних Сил ЗСУ було випущено 6 крилатих ракет, частина з яких збила наша ППО, а частина - вразила цілі.
"Є певні руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники ДСНС. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих", - розповів спікер командування ЗС ЗСУ Юрій Ігнат.
Він поінформував про втрати окупантів за добу. Так, були знищені три літаки, щонайменше п'ять крилатих ракет рашистів, є дані про збиття в районі проведення ООС трьох БПЛА типу "Орлан-10", а також про поразку ворожого вертольота на стоянці.
"Успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил, яка, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу ЗСУ збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, 1 БПЛА і 4 крилаті ракети.
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