Українські війська ліквідували чотирьох бойовиків на Донбасі

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські війська ліквідували чотирьох бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник 10 разів порушив режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. Обстріл зафіксовано в районі Водяного, Невельського, Широкиного, Авдіївки, Кримського, Золотого-4, Новотошківського і Новолуганського. В результаті обстрілів поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил.

Крім того, за даними розвідки, 14 квітня чотирьох бойовиків знищили, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області бойовики з "Градів" обстріляли село Орлівка в районі Ясинуватої.

Зазначимо, українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) продовжує фіксувати порушення російськими окупаційними військами угод про відвід важкого озброєння.