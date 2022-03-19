ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Луганській області Нацгвардія знищила ворожу техніку і отримала трофейний БМП

Новость на русском →
Луганськ, Субота 19 березня 2022 03:37
У Луганській області Нацгвардія знищила ворожу техніку і отримала трофейний БМП Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Під Кремінною в Луганській області Нацгвардія помітила дві бойові машини піхоти російських окупантів. Одну ворожу БМП-1 українські захисники знищили з гранатомета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергій Гайдая.

"Під час бойового зіткнення екіпаж іншої ворожої БМП-1 не витримав вогневого контакту і ганебно втік, покинувши зброю і техніку. Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань і ліквідації її колишніх господарів", - зазначив Гайдай.

Він також розповів, що під час огляду ворожої техніки українці знайшли документацію, в якій вказувалося, що в цьому БМП-1 знаходився командир РТГр 1 МСБ АК "ЛНР".

У Луганській області Нацгвардія знищила ворожу техніку і отримала трофейний БМПУ Луганській області Нацгвардія знищила ворожу техніку і отримала трофейний БМП

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 березня, військові ЗСУ відбили атаки окупантів на декількох напрямках. Українські захисники знищили взвод піхоти, 8 танків і 11 БМП.

Ми також писали про те, що українська протиповітряна оборона за добу 18 березня збила як мінімум 12 повітряних цілей російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Луганськ
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня