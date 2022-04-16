Українські військові на Півдні вночі знищили 14 окупантів та їхню техніку

У напрямку Миколаївської та Херсонської областей окупанти активізовують бойові дії та намагаються закріпитися на позиціях. Однак, українські захисники дали гідну відсіч ворогу та за ніч з 15 на 16 квітня знищили 14 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Оперативне командування закликає мешканцям міст не нехтувати повітряними тривогами та не торкатись підозрілих предметів.

Також попри обстріли ЗСУ вдалося станом на 16 квітня знищили 14 росіян та 4 одиниці ворожої техніки.

Зокрема, протягом ночі окупанти здійснювали обстріли українських позицій та населених пунктів, використовуючи танки та артилерію.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ на Сході за добу знищили понад 20 окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 52-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!