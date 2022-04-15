ЗСУ на Сході за добу знищили понад 20 окупантів
Українські військові (GettyImages)
Українські захисники оперативно-тактичного угруповання "Схід" за добу відбили одну атаку ворога та знищили 22 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Зокрема, 15 квітня російські війська здійснили 1 атаку. Українська артилерія нанесла вогневе ураження по скупченню особового складу та техніці.
У ході боїв ЗСУ знищили:
- особового складу - 22;
- танків - 1;
- артилерійських систем - 1;
- АТ - 1;
- БПЛА - 2;
- спеціальна техніка - 1;
Раніше ми повідомляли, що вчора, 14 квітня, ЗСУ на Сході відбили 4 атаки та ліквідували 30 окупантів.
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