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Українські військові знищили склад боєприпасів росіян в Алчевську (відео)

Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в Алчевську (ілюстрація/
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили склад з боєприпасами росіян в окупованому Алчевську Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Трішки виспавшись після ночі #Дядичко_Ленд_Ліз разом із Бавовною і Селітрою завітали до Алчевська. Дуже добре чути на відео "як лопаються подушки і ковдри" на не "складі БК", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, українські військові точними ударами знищили чотири склади боєприпасів противника в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонської області.

Крім того, українські військові вночі 17 липня знищили штаб, казарми та склад з боєприпасами ворога у Лазурному Херсонської області.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резінков розповів, що ЗСУ вже знищили близько 50 російських складів завдяки HIMARS. Також наші воїни вдало б'ють по командних пунктах окупантів.

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