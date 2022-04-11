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Українські військові знищили польовий склад боєприпасів окупантів у Луганській області

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Луганська область , Понеділок 11 квітня 2022 18:12
Українські військові знищили польовий склад боєприпасів окупантів у Луганській області ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів окупантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України завдали російським окупантам нових втрат. Зокрема, постраждав склад боєприпасів росіян у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 57 окрему мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Кості Гордієнка.

Повідомляється, що артилеристи ЗСУ поцілили у склад боєприпасів окупантів у Луганській області.

"В ніч з 10 на 11 квітня, на Луганському напрямку, артилерія 57 окремої мотопіхотної бригади знищила ворожий польовий склад боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили російський літак у Луганській області.

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