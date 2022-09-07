Українські військові зняли прапор окупантів у селі під Балаклією (відео)

Бійці Збройних сил України зняли прапор окупантів у селі Нова Гусарівка (Харківська область). Воно знаходиться поблизу Балаклії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу окрему бригаду спецпризначення імені Івана Богуна в Facebook .

Варто зауважити, що останні кілька днів у ЗМІ з'являється інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії.

"Воїни нашого батальйону "Дике поле" зняли червоний прапор Російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією", - сказано в повідомленні бригади.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Сергій Лещенко анонсував хороші новини про просування українських військових у Харківській області.

Також ми писали, що сьогодні, 7 вересня, у Балаклії (Харківська область) жителів закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші з приводу дій українських військових.

Більш детально про контрнаступ ЗСУ у районі Балаклії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Балаклії приготуватися? Що відомо про ситуацію в Харківській області".

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