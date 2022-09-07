RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові зняли прапор окупантів у селі під Балаклією (відео)

Ілюстративне фото: українські військові зняли прапор окупантів у селі під Балаклією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України зняли прапор окупантів у селі Нова Гусарівка (Харківська область). Воно знаходиться поблизу Балаклії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу окрему бригаду спецпризначення імені Івана Богуна в Facebook.

"Воїни нашого батальйону "Дике поле" зняли червоний прапор Російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією", - сказано в повідомленні бригади.

Варто зауважити, що останні кілька днів у ЗМІ з'являється інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії.

Село Нова Гусарівка на мапі (скріншот)

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Сергій Лещенко анонсував хороші новини про просування українських військових у Харківській області.

Також ми писали, що сьогодні, 7 вересня, у Балаклії (Харківська область) жителів закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші з приводу дій українських військових.

Більш детально про контрнаступ ЗСУ у районі Балаклії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Балаклії приготуватися? Що відомо про ситуацію в Харківській області".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХарківБалаклеяВійна Росії проти України