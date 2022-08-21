Українські військові збили над Сумською областю російський безпілотник

У неділю, 21 серпня, ввечері бійці Збройних сил України знищили безпілотник окупантів у небі Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

"І трохи хороших новин на ніч: сьогодні ввечері над Сумським районом збили ворожий безпілотник", - розповів Живицький.

Нагадаємо, 21 серпня в небі над Херсонською областю нашими військовими були знищені відразу три російських БПЛА за годину.

Також ми писали, що українські військові під час повітряної тривоги в суботу, 20 серпня, збили два російські безпілотники.

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